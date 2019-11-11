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РИА Новости

На пляже в Лос-Анджелесе нашли выброшенные на берег медицинские иглы

10:01 11.11.2019 (обновлено: 10:02 11.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит шприц
Медицинская сестра держит шприц
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра держит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Части популярного в Лос-Анджелесе пляжа закрыты для посещения из-за обнаружения большого количества вымытых на берег медицинских принадлежностей, в том числе игл, сообщается в Twitter подразделения службы спасения местного управления пожарной охраны.
Как сообщается, находка была сделана утром в воскресенье, после чего район был перекрыт.
"Источник (медицинских принадлежностей) неизвестен и выясняется", - сообщила служба спасения, добавив, что ее сотрудники продолжат патрулировать территорию по земле и по морю на предмет обнаружения других медицинских принадлежностей.
Власти ведут расследование произошедшего.
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