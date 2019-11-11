На пляже в Лос-Анджелесе нашли выброшенные на берег медицинские иглы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Части популярного в Лос-Анджелесе пляжа закрыты для посещения из-за обнаружения большого количества вымытых на берег медицинских принадлежностей, в том числе игл, сообщается в Twitter подразделения службы спасения местного управления пожарной охраны.
Как сообщается, находка была сделана утром в воскресенье, после чего район был перекрыт.
"Источник (медицинских принадлежностей) неизвестен и выясняется", - сообщила служба спасения, добавив, что ее сотрудники продолжат патрулировать территорию по земле и по морю на предмет обнаружения других медицинских принадлежностей.
Власти ведут расследование произошедшего.
#DriftIC This area will continue to be monitored for the safety of public use until the investigation and cleanup are complete. pic.twitter.com/0RYU5b4Z7l— LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) 10 ноября 2019 г.