Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии

"Человеческих ресурсов для восстановления страны их у нас хватает, дополнительные не требуются. Восстановление можно вести постепенно, и я бы не стал тревожиться насчет этого эмбарго. А дружественные страны, такие как Китай, Россия и Иран, конечно, будут приоритетными участниками процесса восстановления Сирии", - добавил Асад.