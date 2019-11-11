Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T09:57Z
https://ria.ru/20191111/1560790645.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152583/36/1525833642_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_8eb3cb58f6080c6591666667643d139d.jpg
РИА Новости

Под Брянском задержали поезд Москва - Киев из-за задымления локомотива

09:57 11.11.2019
467
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва - Киев был задержан в Брянской области из-за задымления локомотива, сообщает в понедельник Московская железная дорога.
Информация о происшествии поступила в МЖД в 4.25 мск 11 ноября.
Очистка территорий вблизи автотрасс и высоковольтных линий от падающих обледеневших деревьев
7 ноября, 12:57РИА Новости
В Ленобласти из-за обледенения проводов задержали более 110 поездов
"На станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги произошла незапланированная остановка пассажирского поезда №5 Москва – Киев. Это связано с задымлением локомотива", - говорится в сообщении.
По данным МЖД, локомотивная бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.
"Для обеспечения безопасности пассажиров и ликвидации задымления направлены городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции Брянск. Пассажирский поезд задерживается в пути следования предварительно на три часа", - информирует МЖД.
По ее данным, на движение других поездов происшествие не повлияло.
Товарный поезд
28 октября, 15:54РИА Новости
В Словакии в грузовом поезде обнаружили одиннадцать детей-беженцев
041310
Обсудить 0
МоскваБрянская областьКиевПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет инцидент с отцепившимися вагонами поезда Москва - Белгород
Дамаск
Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
Президент Сирии Башар Асад
Асад: Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Дамаск
Асад: стать кандидатом на пост президента Сирии в 2021 году сможет каждый
Медицинская сестра держит шприц
На пляже в Лос-Анджелесе нашли выброшенные на берег медицинские иглы
Автомобиль скорой помощи
В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал отставку президента Боливии
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков ответил премьеру Польши на критику "Северного потока — 2"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния