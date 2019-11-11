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РИА Новости

В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус

09:48 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Водитель BMW сбил насмерть велосипедиста на пешеходном переходе и врезался в автобус в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.
Он пояснил, что ДТП произошло вечером в воскресенье в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем BMW М5 наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.
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В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся с места ДТП
"После чего BMW продолжил движение и столкнулся с автомобилем ЛИАЗ, автобус был без пассажиров, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП погиб велосипедист, водители транспортных средств не пострадали", - пояснил собеседник агентства.
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СочиПроисшествия
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