В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус

Он пояснил, что ДТП произошло вечером в воскресенье в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем BMW М5 наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся с места ДТП

В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся с места ДТП

"После чего BMW продолжил движение и столкнулся с автомобилем ЛИАЗ, автобус был без пассажиров, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП погиб велосипедист, водители транспортных средств не пострадали", - пояснил собеседник агентства.