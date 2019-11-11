Силовики дважды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

"За 10 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Желобок и Калиновка.