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РИА Новости

В Саратовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

09:47 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Саратовской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник в 7.20 (6.20 мск) на 345 километре дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области, столкнулись УАЗ ("буханка") и ВАЗ-2112.
Автомобиль скорой помощи
10 ноября, 17:01РИА Новости
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП
"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель и два пассажира с УАЗ с травмами доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФСаратовская областьСаратовПроисшествия
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