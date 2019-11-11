В Саратовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Саратовской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник в 7.20 (6.20 мск) на 345 километре дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области, столкнулись УАЗ ("буханка") и ВАЗ-2112.
10 ноября, 17:01РИА НовостиВ Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП
"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель и два пассажира с УАЗ с травмами доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.