В Саратовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

По данным ведомства, авария произошла в понедельник в 7.20 (6.20 мск) на 345 километре дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области, столкнулись УАЗ ("буханка") и ВАЗ-2112.

"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель и два пассажира с УАЗ с травмами доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.