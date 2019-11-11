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РИА Новости

Во Владивостоке сняли введенный после паводка режим ЧС

09:42 11.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинПодтопление частного сектора на улице Второй Проходной во Владивостоке
Подтопление частного сектора на улице Второй Проходной во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Власти Владивостока сняли режим ЧС, введенный в городе после паводка в августе, сообщается на сайте мэрии.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье в конце августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. На территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечались в нескольких районах края, были размыты дороги, несколько сел отрезаны водой.
"В связи нормализацией обстановки, связанной с выпадением осадков 27 и 28 августа 2019 года на территории Владивостокского городского округа, постановляю отменить режим чрезвычайной ситуации, требующей принятия неотложных мер, связанных с опасными природными явлениями, местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территории Владивостокского городского округа", - говорится в постановлении за подписью мэра Олега Гуменюка.
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