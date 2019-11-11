Во Владивостоке сняли введенный после паводка режим ЧС

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье в конце августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. На территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечались в нескольких районах края, были размыты дороги, несколько сел отрезаны водой.