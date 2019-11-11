Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Архивное фото

Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР сообщили о 18 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.