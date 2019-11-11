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РИА Новости

Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:42 11.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 18 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
10 ноября, 15:52РИА Новости
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков в жилых районах в Донбассе
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 126 единиц", - добавил представитель ведомства.
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