Асад: Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии

"Операции Израиля связаны с операциями террористов. Израиль действует, во-первых, напрямую, через террористов, во-вторых – через американцев и в-третьих – через европейцев. У них единая повестка и единый интерес, причем так было и во время войны, и до нее. А потому участие Израиля во всем этом вполне естественно, ожидаемо и вероятно", - отметил президент Сирии.