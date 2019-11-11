Асад: Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль поддерживал террористов для уничтожения правительства Сирии, заявил в интервью RT президент САР Башар Асад.
Отвечая на вопрос о достоверности кадров, указывающих на то, что израильское правительство якобы оказывало поддержку боевикам, связанным с "Аль-Каидой"* и ИГ*, для уничтожения сирийского правительства, Асад напомнил, что "Израиль официально опубликовал те фотографии в новостных сообщениях".
"Во время каждого наступления сирийской армии на позиции террористов "Ан-Нусры"* на юге Израиль обстреливал наши войска. При каждом нашем наступлении где-то еще на территории Сирии израильская авиация наносила удары по правительственной армии. Вот что происходит. Так что связь вполне очевидна", - сказал он.
"Операции Израиля связаны с операциями террористов. Израиль действует, во-первых, напрямую, через террористов, во-вторых – через американцев и в-третьих – через европейцев. У них единая повестка и единый интерес, причем так было и во время войны, и до нее. А потому участие Израиля во всем этом вполне естественно, ожидаемо и вероятно", - отметил президент Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация.