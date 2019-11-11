Асад назвал "Аль-Каиду"* третьей стороной в борьбе США с САР, Россией и ИРИ

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Аль-Каида"* является третьей стороной в борьбе США с правительствами Сирии, России и Ирана, заявил в "Аль-Каида"* является третьей стороной в борьбе США с правительствами Сирии, России и Ирана, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.

По словам Асада, США нужны "инструменты" в борьбе с другими государствами. "Они отправили свою армию в Ирак, но поняли, что эта идея не сработала. Потери были большие, и за это пришлось расплачиваться даже внутри Соединённых Штатов", - отметил президент.

"Так что им намного проще использовать третью сторону. "Аль-Каида" - это третья сторона в борьбе с сирийским, российским и иранским правительствами. Вот почему они используют такой подход", - заявил Асад.

Сирийский лидер отметил, что этому есть доказательства.

"Каким образом "Исламское государство"* вдруг выросло в 2014 году? Просто из ниоткуда… Одновременно в Ираке и Сирии, да еще с американским оружием! Тут все понятно. Как им удалось провезти в Турцию миллионы баррелей нефти под наблюдением американской авиации? Как? Дело в том, что американцы хотели их использовать против сирийской армии. Не мы это говорили, а американцы, и факты все подтверждают", - подчеркнул Асад

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.