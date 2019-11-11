Асад заявил о согласии ряда бойцов отрядов SDF вступить в сирийскую армию

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Некоторые бойцы арабо-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" ( Некоторые бойцы арабо-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" ( SDF ) на днях согласились вступить в ряды правительственной армии Сирии, заявил президент арабской республики Башар Асад

"Сейчас у нас, скажем так, переходный период, во время которого бойцы SDF остаются при своем вооружении. Мы предложили им вступить в ряды сирийской армии. Кто-то ответил отказом, а кто-то на днях выразил согласие. Так что мы еще не знаем, что будет дальше. Мы позвали их в нашу армию ради нормализации ситуации и ее возвращения к довоенному состоянию, при котором во главе угла были только закон и государство", - сказал Асад в интервью RT

По его словам, общий замысел состоит в том, чтобы вернуть полный контроль над территориями, куда входит сирийская армия, обеспечивая выполнение функций правительства, "что приводит к полному восстановлению суверенитета над ними".

"В соглашении (между Дамаском и SDF - Прим. ред.) же речь идёт о перемещении позиций SDF на тридцать километров южнее, с тем чтобы лишить Турцию предлога для вторжения в Сирию", - добавил сирийский лидер.

Ранее министерство обороны Сирии призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии. Министерство также отметило, что готово урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР.

В МИД РФ заявили о готовности способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении "Сирийских демократических сил" к правительственной армии Сирии.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" , которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.