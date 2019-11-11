Асад отметил важность сочинского процесса по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Женевский формат сейчас является только площадкой для сирийского урегулирования, продолжается сочинский процесс, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
В Женеве 30 октября открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета, в котором принимают участие представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.
"Если речь об этих переговорах, то тут "Женева" - не более чем место, площадка. С точки зрения политического процесса мы по-прежнему в Сочи. Неважно, где проходят встречи или начинаются переговоры — это продолжение сочинского процесса", - заявил сирийский президент.
Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка 1,5 тысячи представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.