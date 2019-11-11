Асад отметил важность сочинского процесса по урегулированию в Сирии

"Если речь об этих переговорах, то тут "Женева" - не более чем место, площадка. С точки зрения политического процесса мы по-прежнему в Сочи. Неважно, где проходят встречи или начинаются переговоры — это продолжение сочинского процесса", - заявил сирийский президент.