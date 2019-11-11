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РИА Новости

В Бийске ввели режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации в городе

09:32 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАдминистративное здание нового производственного комплекса по выпуску лекарственных препаратов растительного происхождения компании "Эвалар" в городе Бийске Алтайского края
Административное здание нового производственного комплекса по выпуску лекарственных препаратов растительного происхождения компании Эвалар в городе Бийске Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Власти наукограда Бийск ввели режим ЧС из-за ухудшения санитарной ситуации в городе, сообщили РИА Новости в пресс-центре администрации города.
"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказали в ведомстве.
По словам собеседника агентства, причиной произошедшего стало большое обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в городе, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.
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БийскОбщество
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