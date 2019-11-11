Дамаск не намерен помогать Европе бороться с бежавшими из Сирии боевиками

"Сейчас его (сотрудничества) нет, и мы к нему не готовы. Мы четко заявили, что не намерены помогать в области безопасности любой стране, пока она действует против Сирии на каких-то направлениях – будь то экономика, безопасность, политика", - сказал Асад в интервью телеканалу RT.