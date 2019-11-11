Дамаск не намерен помогать Европе бороться с бежавшими из Сирии боевиками

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дамаск не намерен сотрудничать со странами Европы в сфере безопасности и в противодействии террористам, бежавшим в ЕС из Сирии, заявил президент арабской республики Башар Асад.
"Сейчас его (сотрудничества) нет, и мы к нему не готовы. Мы четко заявили, что не намерены помогать в области безопасности любой стране, пока она действует против Сирии на каких-то направлениях – будь то экономика, безопасность, политика", - сказал Асад в интервью телеканалу RT.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.