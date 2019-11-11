Асад назвал женевский процесс по урегулированию в Сирии уловкой США

"Это была уловка американцев: попытка через политический процесс добиться своих целей, которые не удалось осуществить ранее – сначала посредством демонстраций, а затем поддерживая террористов. Поэтому, собственно, женевский процесс и провалился: его цель заключалась в том, чтобы сместить действующее сирийское правительство через некий переходный орган, что бы он там собой ни представлял... Затем они провели бы мирную смену власти и получили контроль над Сирией, как уже поступали во многих других странах", - заявил Асад.

Он отметил, что потому "Женева" и не увенчалась успехом, "и потому мы отправились в Сочи, в Россию".

"И сочинский форум сейчас даёт свои плоды. У нас была делегация в прошлом месяце… и на прошлой неделе они начали переговоры по поводу конституции", - отметил сирийский лидер.

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка 1,5 тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик.