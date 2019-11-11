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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал женевский процесс по урегулированию в Сирии уловкой США

09:28 11.11.2019 (обновлено: 09:30 11.11.2019)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Женевский процесс по урегулированию ситуации в Сирии был уловкой американцев для смещения правительства САР, он провалился, переговоры в Сочи дают свои плоды, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
"Это была уловка американцев: попытка через политический процесс добиться своих целей, которые не удалось осуществить ранее – сначала посредством демонстраций, а затем поддерживая террористов. Поэтому, собственно, женевский процесс и провалился: его цель заключалась в том, чтобы сместить действующее сирийское правительство через некий переходный орган, что бы он там собой ни представлял... Затем они провели бы мирную смену власти и получили контроль над Сирией, как уже поступали во многих других странах", - заявил Асад.
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН
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Он отметил, что потому "Женева" и не увенчалась успехом, "и потому мы отправились в Сочи, в Россию".
"И сочинский форум сейчас даёт свои плоды. У нас была делегация в прошлом месяце… и на прошлой неделе они начали переговоры по поводу конституции", - отметил сирийский лидер.
Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка 1,5 тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик.
Во время переговоров по Сирии в отделении ООН в Женеве
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Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
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Война в СирииИнтервью Башара АсадаБашар АсадЖенева (город)СирияООНСШАВ мире
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