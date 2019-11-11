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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд в Оренбурге продлил арест подозреваемому в изнасиловании священнику

09:27 11.11.2019 (обновлено: 10:57 11.11.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Промышленный районный суд Оренбурга продлил арест священнику Николаю Стремскому, арестованному по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, до 12 февраля, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении содержания под стражей Стремского до 12 февраля 2020 года", - собеседника.
Представитель суда пояснил, что продление ареста рассмотрено в Промышленном районном суде, так как Стремский содержится в следственном изоляторе в этом районе города.
Ранее Ленинский суд Оренбурга продлил арест до 12 февраля 2020 года детям священника - дочери Елене Стремской и зятю Виктору Щербакову.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияНиколай СтремскийУфаОренбургПроисшествия
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