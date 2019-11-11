Суд в Оренбурге продлил арест подозреваемому в изнасиловании священнику

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Промышленный районный суд Оренбурга продлил арест священнику Николаю Стремскому, арестованному по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, до 12 февраля, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении содержания под стражей Стремского до 12 февраля 2020 года", - собеседника.

Представитель суда пояснил, что продление ареста рассмотрено в Промышленном районном суде, так как Стремский содержится в следственном изоляторе в этом районе города.