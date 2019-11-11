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РИА Новости
Война в Сирии

Де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, заявил Асад

09:18 11.11.2019 (обновлено: 09:37 11.11.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкБывший специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура
Бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура
© Sputnik / Владислав Воднев
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Бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, США устраивают только марионетки, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
"Быть нейтральным на такой должности невозможно, потому что США устраивают только марионетки. Это типичное для них поведение", - заявил сирийский лидер.
Президент Сирии Башар Асад
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Асад отметил, что де Мистура предложил ему встретиться, но сирийский президент отказался.
"Так что он всё-таки хотел пожать мне руку. Его подвела собственная предвзятость. Он продвигал американскую повестку (и, возможно, делал это более разумно), но у него ничего не вышло. Из-за предвзятости. Вот почему", - сказал он.
В настоящий момент пост спецпосланиика по Сирии занимает Гейр Педерсен.
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Война в СирииИнтервью Башара АсадаГейр ПедерсенСтаффан де МистураБашар АсадСирияООНСШАВ мире
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