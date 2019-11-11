Де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, заявил Асад

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, США устраивают только марионетки, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
"Быть нейтральным на такой должности невозможно, потому что США устраивают только марионетки. Это типичное для них поведение", - заявил сирийский лидер.
Асад отметил, что де Мистура предложил ему встретиться, но сирийский президент отказался.
"Так что он всё-таки хотел пожать мне руку. Его подвела собственная предвзятость. Он продвигал американскую повестку (и, возможно, делал это более разумно), но у него ничего не вышло. Из-за предвзятости. Вот почему", - сказал он.
В настоящий момент пост спецпосланиика по Сирии занимает Гейр Педерсен.