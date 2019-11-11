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РИА Новости

Вильфанд пояснил, почему зимой аномалий температуры вдвое больше, чем летом

09:13 11.11.2019 (обновлено: 09:14 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДеревья с замершими ягодами
Деревья с замершими ягодами
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В зимний период в два раза больше температурных аномалий, чем летом, потому что солнце не может компенсировать влияние холодных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее ученый сообщил, что превышение климатической нормы в ноябре 2019 года будет доходить до 10 градусов.
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"Летом изменчивость температуры примерно в два раза меньше, чем зимой. Зимой вариабельность температуры существенно выше. Связано это с тем, что летом всегда существует демпфирующее влияние солнца. Если очень холодный воздух все равно воздух прогревает, а сейчас солнца фактически нет. Но даже если бы было солнце, а солнечные лучи не насыщены энергией и все зависит от объективных факторов: с севера холодно, с юга тепло. Поэтому, когда мы говорим - превышение климатической нормы на 10 градусов, то летом это было бы почти невероятно. Только в 2010 году такое было, но это было экстремальное событие. Зимой это чаще случается", - сообщил Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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