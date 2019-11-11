Вильфанд пояснил, почему зимой аномалий температуры вдвое больше, чем летом

"Летом изменчивость температуры примерно в два раза меньше, чем зимой. Зимой вариабельность температуры существенно выше. Связано это с тем, что летом всегда существует демпфирующее влияние солнца. Если очень холодный воздух все равно воздух прогревает, а сейчас солнца фактически нет. Но даже если бы было солнце, а солнечные лучи не насыщены энергией и все зависит от объективных факторов: с севера холодно, с юга тепло. Поэтому, когда мы говорим - превышение климатической нормы на 10 градусов, то летом это было бы почти невероятно. Только в 2010 году такое было, но это было экстремальное событие. Зимой это чаще случается", - сообщил Вильфанд.