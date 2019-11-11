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РИА Новости

Вильфанд объяснил густой туман над Москвой

09:13 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Густой туман над Москвой возник из-за прихода насыщенной водяным паром воздушной массы и понижения температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В субботу и утром воскресенья над Москвой наблюдался густой туман.
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"Чем температура выше, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе. Вчера и сейчас воздушная масса с большим количеством водяного пара. Если температура высокая, то его не видно, а если температура низкая, то это же количество водяного пара начинает конденсироваться, трансформируется в туман. Вчера температура была 2-3 градуса. При такой температуре водяного пара может содержаться совсем немного, поэтому формируют такие капельки, молекулы водяного пара начинают объединяться друг с другом, и висит такая промозглая погода. Сегодня то же самое, но температура повысилась до 10 градусов, поэтому тумана почти нет", - сказал Вильфанд.
Он также добавил, что со среды осадков не ожидается, влажность воздуха будет небольшая, потому что придет другая воздушная масса с небольшим количеством водяного пара.
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