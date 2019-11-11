Вильфанд объяснил густой туман над Москвой

"Чем температура выше, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе. Вчера и сейчас воздушная масса с большим количеством водяного пара. Если температура высокая, то его не видно, а если температура низкая, то это же количество водяного пара начинает конденсироваться, трансформируется в туман. Вчера температура была 2-3 градуса. При такой температуре водяного пара может содержаться совсем немного, поэтому формируют такие капельки, молекулы водяного пара начинают объединяться друг с другом, и висит такая промозглая погода. Сегодня то же самое, но температура повысилась до 10 градусов, поэтому тумана почти нет", - сказал Вильфанд.