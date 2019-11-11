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РИА Новости
Война в Сирии

США ведут войну на выживание, заявил Асад

09:11 11.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. США сейчас ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию, они решили бороться с РФ, Ираном, Сирией, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
"В настоящий момент проблема с США состоит в том, что, с их точки зрения, они ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит "нет"… даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут "нет"… они готовы и с ними бороться", - заявил сирийский лидер.
Он отметил, что американская политика в целом строится на методе проб и ошибок. "Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход", - сказал Асад.
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