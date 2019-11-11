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РИА Новости

В Башкирии два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

08:52 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 11 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в условиях тумана в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла утром на 77-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе.
По предварительным данным полиции, столкнулись грузовик "Урал", двигавшийся под управлением 57-летнего местного жителя в направлении Белорецка, и встречная "Lada Priora", за рулем которой находился 55-летний житель Абзелиловского района.
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"В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, двое его пассажиров обратились за медицинской помощью. Авария произошла в условиях тумана на опасном повороте", - сообщили в ГИБДД Башкирии.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФУчалинский районАбзелиловский районПроисшествия
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