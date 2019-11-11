Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T08:59Z
https://ria.ru/20191111/1560789035.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/65/1560116582_0:141:3141:1908_1036x0_80_0_0_e74957ca39fd5a4af735f928f2e46ff2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Освобождение Идлиба военными средствами займет немного времени, заявил Асад

08:52 11.11.2019 (обновлено: 08:59 11.11.2019)
1574
© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР в провинции Идлиб
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение сирийской провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.
"Освобождение провинции Идлиб военными средствами займёт немного времени, но сперва мы планируем дать гражданским лицам возможность покинуть район. Это сейчас и происходит", - сказал Асад в интервью телеканалу RT, добавив, что боевики не дают мирным лицами беспрепятственно уйти на подконтрольные правительству территории, поэтому они вынуждены выбираться оттуда тайно.
Ситуация в Идлибе
23 октября, 16:41Война в Сирии
Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
Как отметил сирийский лидер, покидающие Идлиб мирные жители стремятся попасть на юг Сирии, который находится под контролем правительства страны, а также на восток.
Асад подчеркнул, что целями авиаударов по Идлибу, которые наносятся при участии вооруженных сил РФ, являются объекты террористов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы уничтожить террористов и защитить гражданское население - чтобы мирные люди не оставались под контролем террористов, не гибли от рук террористов", - добавил он.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
3 сентября, 08:00РИА Новости
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
2711011
Война в СирииИнтервью Башара АсадаИдлиб (мухафаза)Башар Асад
Рекомендуем
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Асад заявил о согласии ряда бойцов отрядов SDF вступить в сирийскую армию
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Президент Сирии Башар Асад
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Эрдоган действует в Сирии незаконно во всех смыслах, заявил Асад
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Президент Сирии Башар Асад
Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
Президент Сирии Башар Асад
США ведут войну на выживание, заявил Асад
Бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура
Де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, заявил Асад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Асад назвал идею о встрече с Эрдоганом неуместной
Президент Сирии Башар Асад
Дамаск не намерен помогать Европе бороться с бежавшими из Сирии боевиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
Лента новостейМолния