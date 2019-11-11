Освобождение Идлиба военными средствами займет немного времени, заявил Асад

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение сирийской провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.
"Освобождение провинции Идлиб военными средствами займёт немного времени, но сперва мы планируем дать гражданским лицам возможность покинуть район. Это сейчас и происходит", - сказал Асад в интервью телеканалу RT, добавив, что боевики не дают мирным лицами беспрепятственно уйти на подконтрольные правительству территории, поэтому они вынуждены выбираться оттуда тайно.
Как отметил сирийский лидер, покидающие Идлиб мирные жители стремятся попасть на юг Сирии, который находится под контролем правительства страны, а также на восток.
Асад подчеркнул, что целями авиаударов по Идлибу, которые наносятся при участии вооруженных сил РФ, являются объекты террористов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы уничтожить террористов и защитить гражданское население - чтобы мирные люди не оставались под контролем террористов, не гибли от рук террористов", - добавил он.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.