Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.

"Мы, конечно же, негодуем, весь народ Сирии негодует. Это действительно разграбление <…>, но здесь ни международного порядка, ни международного права. <…> Это явление, прямо скажем, не новое, и касается оно не только военного времени", — заявил Асад.

Он подчеркнул, что "американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные".

"Такова их историческая роль как минимум со времен окончания Второй мировой войны. Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы", — заключил сирийский лидер.

По данным российского Минобороны, Вашингтон ежемесячно получает от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.