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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США

08:44 11.11.2019 (обновлено: 09:43 11.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США занимаются разграблением нефтяных месторождений в Сирии, это самый вопиющий практический пример американской политики, заявил в интервью RT президент арабской республики Башар Асад.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF). Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет курдам, а не американцам.
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"Мы, конечно же, негодуем, весь народ Сирии негодует. Это действительно разграбление <…>, но здесь ни международного порядка, ни международного права. <…> Это явление, прямо скажем, не новое, и касается оно не только военного времени", — заявил Асад.
Он подчеркнул, что "американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные".
"Такова их историческая роль как минимум со времен окончания Второй мировой войны. Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы", — заключил сирийский лидер.
По данным российского Минобороны, Вашингтон ежемесячно получает от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИнтервью Башара АсадаСирийские демократические силыБашар АсадСирияСША
Популярные комментарии
Похоже, у вас о бородатых бармалеях комиксное представление... Если эти бармалеи возьмутся за армию США, то вряд ли Пентагону успеет эвакуировать остатки своих "воинов", обученные воевать против беззащитного гражданского населения
11 ноября, 10:53
Андрей Романов
11330008
Так иди Ассад и выбивай американцев со своей территории. А не интервью давай в стиле - грабят. Или слабо против армии США воевать??? Это вам не бородатые бармалеи.
11 ноября, 10:28
mdmiguel dios
23200564
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