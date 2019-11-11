Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до 10 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над северо-западом нашей страны. Погода преимущественно облачная, местами в основном во второй половине дня пройдут дожди, морось", - сказал Леус.
Синоптик уточнил, что температура воздуха в центре Москвы ожидается 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье плюс 6-11 градусов.
"Ветер южный 4-9 метра в секунду. Давление будет падать, к вечеру барометры в столице покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил специалист.