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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:43 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Манежной площади в Москве
Прохожие на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами дожди и до 10 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над северо-западом нашей страны. Погода преимущественно облачная, местами в основном во второй половине дня пройдут дожди, морось", - сказал Леус.
Синоптик уточнил, что температура воздуха в центре Москвы ожидается 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье плюс 6-11 градусов.
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"Ветер южный 4-9 метра в секунду. Давление будет падать, к вечеру барометры в столице покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - добавил специалист.
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