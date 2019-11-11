Асад не исключил, что одним из факторов начала войны в Сирии стала нефть

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одним из факторов начала войны в Одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад

"Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор", - сказал Асад.

При этом президент Сирии подчеркнул, что "США ведут войну со всем остальным миром". "Однако в деле мирового лидерства США никого желают признавать партнером – даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их "великими державами", поскольку значение здесь иное, они перестали быть "великими"… Так вот, партнеров США не признают и потому ведут сейчас борьбу", - отметил он.

Войну в Сирии Асад назвал Третьей мировой в миниатюре. "Война в Сирии - это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть - лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти", - заключил он.

В августе иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что иранские власти предложили Ираку проект по возобновлению работы нефтепровода, проходящего по территории Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном море, в свете растущих угроз в Ормузском проливе, однако официальный Багдад пока не ответил на предложение. По словам источника, данный проект предлагался Ираном и в предыдущие годы, однако в 2014 году в связи с захватом территорий Сирии и Ирака боевиками ИГ* деятельность была свернута.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.