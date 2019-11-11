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РИА Новости

Путин поприветствовал участников конференции Валдайского клуба в Самарканде

08:31 11.11.2019 (обновлено: 08:32 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
САМАРКАНД, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в послании участникам конференции Валдайского клуба, которая проходит в Самарканде.
В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Более 60 экспертов из одиннадцати стран обсуждают здесь широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.

"Россия готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - говорится в послании, которое зачитал посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Путин отметил закономерность внимания международного экспертного сообщества к Азии, с учетом ее растущей роли в мировой политике и экономике. "Здесь активно развивается транспортная, коммуникационная и энергетическая инфраструктура, высокие технологии и фундаментальная наука", - сказал российский президент.
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Президент РФ указал на актуальность тематики конференции в Самарканде, которая завершает программу Года Востока в Валдайском клубе. Путин добавил, что ее участникам "предстоит оценить текущее состояние и перспективы интеграционных процессов, а также потенциал межгосударственной кооперации во многих сферах".
Накануне в рамках конференции состоялась специальная двусторонняя сессия "Россия-Узбекистан". В понедельник запланировано обсуждение широкого спектра вопросов и проблем взаимодействия стран Центральной Азии с ключевыми региональными игроками - РФ, Китай и Индия, а также США и ЕС.
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Владимир ТюрденевВладимир ПутинСамаркандВ мире
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