Путин поприветствовал участников конференции Валдайского клуба в Самарканде

САМАРКАНД, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии, заявил в понедельник президент РФ Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в послании участникам конференции Валдайского клуба, которая проходит в Самарканде

В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Более 60 экспертов из одиннадцати стран обсуждают здесь широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.

"Россия готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - говорится в послании, которое зачитал посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Путин отметил закономерность внимания международного экспертного сообщества к Азии, с учетом ее растущей роли в мировой политике и экономике. "Здесь активно развивается транспортная, коммуникационная и энергетическая инфраструктура, высокие технологии и фундаментальная наука", - сказал российский президент.

Президент РФ указал на актуальность тематики конференции в Самарканде, которая завершает программу Года Востока в Валдайском клубе. Путин добавил, что ее участникам "предстоит оценить текущее состояние и перспективы интеграционных процессов, а также потенциал межгосударственной кооперации во многих сферах".