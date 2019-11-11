Асад назвал обвинения Сирии в применении "бочковых" бомб безосновательными

"Хороших" войн не бывает. Это очевидная истина. Ни одна война не обходится без жертв. Но заявления о том, что армия или государство идёт убивать гражданское население, свой собственный народ, – совершенно безосновательны… По одной простой причине – война в Сирии была борьбой за сердца людей, а бомбардировками их не завоюешь. Сирийская армия воевала против террористов. Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено… И здесь могут быть расследования… Но разве стали бы сирийцы поддерживать своё государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?" - заявил он в интервью телеканалу RT.