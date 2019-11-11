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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал обвинения Сирии в применении "бочковых" бомб безосновательными

08:30 11.11.2019 (обновлено: 09:43 11.11.2019)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения сирийского правительства в убийстве собственного населения совершенно безосновательны, заявил президент САР Башар Асад.
Запад обвинял сирийское правительство в использовании так называемых "бочковых" бомб против населения.

"Хороших" войн не бывает. Это очевидная истина. Ни одна война не обходится без жертв. Но заявления о том, что армия или государство идёт убивать гражданское население, свой собственный народ, – совершенно безосновательны… По одной простой причине – война в Сирии была борьбой за сердца людей, а бомбардировками их не завоюешь. Сирийская армия воевала против террористов. Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено… И здесь могут быть расследования… Но разве стали бы сирийцы поддерживать своё государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?" - заявил он в интервью телеканалу RT.

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