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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

08:30 11.11.2019 (обновлено: 09:12 11.11.2019)
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.
"Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека - диктатора или не диктатора - не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека - такое просто нелогично", - сказал Асад.
"Вообще, Россия, согласно заявлениям официальных лиц…, я имею в виду президента Путина, господина Лаврова и других… Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ – он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир", - пояснил глава государства.
Еще одной причиной, по его словам, является реализация норм международного права. "С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии", - заключил Асад.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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