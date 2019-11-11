Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

"Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека - диктатора или не диктатора - не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека - такое просто нелогично", - сказал Асад.