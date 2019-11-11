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РИА Новости

В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

08:25 11.11.2019 (обновлено: 11:18 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Пристенском районе Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Пристень при пожаре в частном одноэтажном жилом доме погибли трое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в доме на двух хозяев проживала многодетная семья с четырьмя детьми. Обстоятельства пожара выясняются.
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Представитель СУСК по региону сообщил РИА Новости, что родители детей остались живы. "Одного, самого маленького ребенка, родители успели спасти из огня. Как только поступило сообщение, наши следователи-криминалисты из областного аппарата сразу выехали. Сейчас они работают на месте", - сказал он.
По его словам, о предварительных причинах пока говорить рано. С криминалистами сотрудничает эксперт из ГУ МЧС по региону, отметил представитель следственного управления.
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МЧС РФКурская областьРоссияПроисшествия
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