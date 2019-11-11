В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Пристенском районе Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Пристенском районе Курской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В поселке Пристень при пожаре в частном одноэтажном жилом доме погибли трое детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, в доме на двух хозяев проживала многодетная семья с четырьмя детьми. Обстоятельства пожара выясняются.

Представитель СУСК по региону сообщил РИА Новости, что родители детей остались живы. "Одного, самого маленького ребенка, родители успели спасти из огня. Как только поступило сообщение, наши следователи-криминалисты из областного аппарата сразу выехали. Сейчас они работают на месте", - сказал он.