Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"

"На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население, а те, кого там называют "Белыми касками"… или же какая-нибудь из больниц, в которой террористы оборудовали себе штаб… Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо", - сказал Асад в ответ на просьбу прокомментировать версию о сирийско-российских "двойных ударах", согласно которой воздушные силы обеих стран атаковали тот или иной район на востоке Алеппо, а потом, по прибытии служб спасения, наносились повторные удары.