Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских "двойных ударах".
"На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население, а те, кого там называют "Белыми касками"… или же какая-нибудь из больниц, в которой террористы оборудовали себе штаб… Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо", - сказал Асад в ответ на просьбу прокомментировать версию о сирийско-российских "двойных ударах", согласно которой воздушные силы обеих стран атаковали тот или иной район на востоке Алеппо, а потом, по прибытии служб спасения, наносились повторные удары.
"Что же касается востока Алеппо, то люди там по-прежнему живут в этих районах, контролируемых сейчас правительством… Почему же мы их тогда не убили? Почему они не бежали в Турцию? Это само по себе служит опровержением того, что рассказывают на Западе", - добавил президент Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К его урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.