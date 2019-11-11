Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T14:16Z
https://ria.ru/20191111/1560788369.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/33/1560483323_0:238:3071:1965_1036x0_80_0_0_7c4a1f00f2f442fcc24674a9e31f74af.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"

08:23 11.11.2019 (обновлено: 14:16 11.11.2019)
2356
© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских "двойных ударах".
"На Западе продвигается множество ложных версий с целью показать, что сирийская армия намеренно и беспричинно убивает гражданское население, а те, кого там называют "Белыми касками"… или же какая-нибудь из больниц, в которой террористы оборудовали себе штаб… Так вот, на этот счет там говорят, что сирийская армия атакует гуманитарные объекты, чтобы страдало мирное население. На самом же деле все не так: гражданское население бежало из своих районов и переходило на подконтрольные правительству территории повсеместно – не только на востоке Алеппо", - сказал Асад в ответ на просьбу прокомментировать версию о сирийско-российских "двойных ударах", согласно которой воздушные силы обеих стран атаковали тот или иной район на востоке Алеппо, а потом, по прибытии служб спасения, наносились повторные удары.
"Что же касается востока Алеппо, то люди там по-прежнему живут в этих районах, контролируемых сейчас правительством… Почему же мы их тогда не убили? Почему они не бежали в Турцию? Это само по себе служит опровержением того, что рассказывают на Западе", - добавил президент Сирии.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 08:22РИА Новости
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К его урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
2510000
Война в СирииБелые каскиИнтервью Башара АсадаВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков ответил премьеру Польши на критику "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Лавров: сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны
Американская винтовка AR-15
В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Президент Сирии Башар Асад
США ведут войну на выживание, заявил Асад
Американский военнослужащий в Сирии
Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал партнеров ИГ* по разграблению запасов нефти в Сирии
Бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"
09:00Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Лента новостейМолния