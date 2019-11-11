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РИА Новости

Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет

08:22 11.11.2019 (обновлено: 09:11 11.11.2019)
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
"События в мире в целом, в регионе и в Сирии – после турецкого вторжения – вновь вывели мою страну на передний план", - сказал президент, отвечая на вопрос, почему он решил дать интервью.
"Во-вторых, я считаю, что общественное мнение в мире, и особенно, на Западе, в последние несколько лет претерпевает изменения. Люди понимают, что официальные лица представили им очень много ложных сведений о том, что происходит в регионе, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Йемене… Они знают, что здесь есть ложь, но не знают правды. На мой взгляд, пришло время поговорить об этой правде", - добавил Асад.
Президент также отметил, что ранее он давал множество интервью западным СМИ. "Но они не стараются получить какую-то реальную информацию – им нужна сенсация. Они не пытаются объективно донести до своей аудитории картину происходящего в мире. Поэтому я не давал интервью несколько лет", - пояснил глава государства.
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Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. Президенты России и Турции на встрече в Сочи 22 октября приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 октября заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности.
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