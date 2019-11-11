Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии

Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019

По его словам, в свете продолжающихся тревожных событий в Боливии генсек вновь призывает всех боливийцев воздержаться от насилия, а также обращается с призывом к властям обеспечить безопасность всех жителей, чиновников и иностранных граждан.

"Он также призывает уважать государственные и местные институты, равно как и неприкосновенность дипломатических миссий", - отмечает Дюжаррик.

Ранее Гутерреш также призвал всех участников событий в Боливии взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы.