Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает обеспечить безопасность иностранных граждан и неприкосновенность дипмиссий в Боливии, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
По его словам, в свете продолжающихся тревожных событий в Боливии генсек вновь призывает всех боливийцев воздержаться от насилия, а также обращается с призывом к властям обеспечить безопасность всех жителей, чиновников и иностранных граждан.
"Он также призывает уважать государственные и местные институты, равно как и неприкосновенность дипломатических миссий", - отмечает Дюжаррик.
Ранее Гутерреш также призвал всех участников событий в Боливии взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы.
Все высшее руководство Боливии на фоне массовых беспорядков ушло в воскресенье в отставку. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы. Именно сообщения о нарушениях при переизбрании Моралеса на октябрьских выборах стали причиной беспорядков.