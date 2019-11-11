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РИА Новости

Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии

08:18 11.11.2019
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© REUTERS / Manuel Claure Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
© REUTERS / Manuel Claure
ООН, 11 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает обеспечить безопасность иностранных граждан и неприкосновенность дипмиссий в Боливии, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
По его словам, в свете продолжающихся тревожных событий в Боливии генсек вновь призывает всех боливийцев воздержаться от насилия, а также обращается с призывом к властям обеспечить безопасность всех жителей, чиновников и иностранных граждан.
"Он также призывает уважать государственные и местные институты, равно как и неприкосновенность дипломатических миссий", - отмечает Дюжаррик.
Ранее Гутерреш также призвал всех участников событий в Боливии взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы.
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Смена власти в БоливииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЭво МоралесБоливияВ мире
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