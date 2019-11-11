Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье

Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото

Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Экологи планируют выяснять судьбу моржей из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Экологи планируют выяснять судьбу моржей из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье , откуда ранее выпустили всех белух и косаток.

В феврале местное информационное агентство Portofranko со ссылкой на главу центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лору Белоиван сообщило, что моржат, отловленных на Чукотке , привезли на базу в бухте Средней. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщал, что природоохранная прокуратура по итогам проверки установила, что детенышей моржей не привозили в бухту Средняя. В марте сотрудник базы в бухте Средняя, тренер морских млекопитающих Андрей Насонов подтвердил, что там содержатся моржи. По данным экологов, отловщики держат 6 животных.

"Они там сидят, только будем выяснять их дальнейшую судьбу. Доступа туда нет, надеемся, что там (все еще) шесть особей", - сказала Белоиван в понедельник РИА Новости.

Информацию о моржах на базе в бухте Средняя агентству подтвердил и руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Они там, это точно. Их крики слышны постоянно, у них характерные крики. К ангару можно подойти метров на 30, и любой их услышит. Моржи совершенно точно там. Коалиция "Свободу косатками и белухам" будет ими заниматься. Теперь, когда белух выпустили, у нас появилась возможность для этого", - добавил собеседник.

О присутствии моржей в "китовой тюрьме" сообщает и приморская зоозащитница Нина Зырянова, которая провела последние дни в бухте Средняя, наблюдая за погрузкой белух на суда для выпуска. "На территории "китовой тюрьмы"... доносятся душераздирающие крики-плач несчастных моржат", - написала она в своем аккаунте в Instagram.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.