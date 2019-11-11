Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Моряки транспортного рефрижератора "Тигр-2" находкинской базы активного морского рыболовства, спасшие дайвера, который почти двое суток провел в море и сумел выжить, считают спасение счастливым случаем, сообщил РИА Новости капитан судна Валентин Котельников.
Ранее сообщалось, что житель приморского поселка Тавричанка в пятницу, 8 ноября, в районе мыса Вятлина нырял с катера, который находится в 200 метрах от берега, а после пропал. Спасатели Владивостокской городской службы спасения начали поиски, были оповещены проходящие в районе ЧП суда, друзья обратились за помощью к добровольцам.
"Честно говоря, за 30 лет работы на флоте, это первый подобный случай, я первый раз такое вижу. Повезло ему (дайверу), что наши (моряки) такие внимательные", - рассказал Котельников.
Он добавил, что первым человека за бортом увидел боцман Махир Иман оглы Ибрагимов, который в это время был на баке. Изнемогающий от усталости пловец находился справа по курсу на расстоянии примерно 500 метров, но внимательный боцман все-равно смог разглядеть человека в туманное утро.
"В 8 часов местного времени (1.00 по мск) обнаружили дайвера, который держался за буек типа вешки и махал рукой. От берега находились на расстоянии 80 миль, судно на ходу, 13 узлов идет, сразу не остановить… Мы подошли, развернулись, легли в дрейф", - сообщил Котельников. После этого на воду была спущена дежурная шлюпка, а дайвера подняли на борт, добавил он.
По его словам, спасенный рассказал, что 8 ноября нырял с катера. Вначале погода была хорошая, а потом испортилась. Когда дайвер вынырнул в очередной раз, катера рядом уже не было. Поднялся ветер, пошла волна, пловца стало сносить. Дайвер провел почти двое суток в воде при температуре около 5-10 градусов. Спасенного сразу отправили в душ, напоили горячим чаем. Дайвер рассказал, что в воде не замерз, только очень устал.