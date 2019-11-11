"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время посылки в пути будет ограничено двумя днями. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток.

Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. В некоторые города с населением более полумиллиона человек посылки будут приходить через один день.

Причиной сокращения сроков доставки стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, отметил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин.