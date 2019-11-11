Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T07:19Z
https://ria.ru/20191111/1560787699.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152118/73/1521187317_0:179:2969:1849_1036x0_80_0_0_c07f51ed8d831d4931ad8dbb41caa95d.jpg
РИА Новости

"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок

07:19 11.11.2019
3977
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавильон Почты России в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Павильон Почты России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.
Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время посылки в пути будет ограничено двумя днями. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток.
Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. В некоторые города с населением более полумиллиона человек посылки будут приходить через один день.
Причиной сокращения сроков доставки стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, отметил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об отдельных вопросах развития АО Почта России
24 сентября, 15:09РИА Новости
Медведев: "Почта России" после реорганизации должна стать самодостаточной
По данным издания, программа развития АО "Почта России" до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 миллиардов рублей. Большая их часть придется на информационные технологии.
56396109
Обсудить 19
ВедомостиПочта РоссииОбщество
Рекомендуем
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Разговор по мобильному телефону
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Терминал А аэропорта Внуково
Создан аппарат, позволяющий снять запрет на провоз жидкости в самолете
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Аэропорт Анталии. Архивное фото
АТОР: в аэропортах Турции изменят систему обслуживания пассажиров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
05:07Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Лента новостейМолния