Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий . Телеведущий Леонид Якубович в беседе с телеканалом RT с иронией высказался на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об операции на сердце.

"Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно", — пошутил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Якубович якобы обратился с жалобой на проблемы со здоровьем в одну из московских больниц, где ему вживили кардиостимулятор.