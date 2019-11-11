Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович в беседе с телеканалом RT с иронией высказался на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об операции на сердце.
"Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно", — пошутил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Якубович якобы обратился с жалобой на проблемы со здоровьем в одну из московских больниц, где ему вживили кардиостимулятор.
Директор телеведущего Табриз Шахиди в разговоре с РИА Новости заявил, что эти сообщения недостоверные, и подчеркнул, что Якубович работает и ежедневно занимается спортом, а операций не было и не предвидится.