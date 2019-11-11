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РИА Новости

"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию

06:52 11.11.2019
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© Фото : ТрансконтейнерПеревозки компанией "Трансконтейнер"
Перевозки компанией Трансконтейнер
© Фото : Трансконтейнер
ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" ведет обсуждение возможности организовать перевозки пищевых продуктов из Европы в Китай транзитом через Россию, заявил РИА Новости гендиректор TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Егор Брагинец.
"Основной наш фокус - на транзитных перевозках Китай - Европа. Потому как ни для кого не секрет, что политика "Один пояс, один путь" в плане предоставления субсидий постепенно заканчивается, есть предпосылки, что часть субсидий будет отменена, и прежде всего это касается перевозок в Россию и импорта из России. При этом транзитные перевозки будут продолжаться поддерживаться", - сообщил Брагинец.
По его словам, "недавно мы запустили контейнерные поезда из провинции Шаньдун вместе с логистической компанией Hi Speed, в том числе на Европу, к примеру маршрут из Яньтая до Гамбурга составляет 10,4 тысячи километров, транзитное время составило 16 суток на первый поезд, были небольшие временные потери, мы сейчас анализируем это".
"Мы работаем с китайскими платформами, которые аккумулируют грузы для отправки в Европу, чтобы предлагать этот "бесшовный маршрут" нашим клиентам. Кроме того, сейчас активно ведётся обсуждение перевозок пищевых продуктов из Европы в Китай, поездом и транзитом через Россию", - сообщил собеседник агентства.
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Он указал, что "пока российская сторона принимает решение, как оформлять этот транзит, учитывая, что ряд продуктов, в том числе европейское мясо, запрещено к ввозу".
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КитайЕвропаТрансКонтейнерРоссияЭкономика
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