Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон опроверг существование ордера на арест экс-президента Командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон опроверг существование ордера на арест экс-президента Эво Моралеса и членов правительства.

Ранее Моралес заявил, что его пытаются арестовать на основании незаконного ордера. До этого о решении силовиков арестовать экс-президента сообщили министр здравоохранения и один из лидеров оппозиции.

"В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь", - заявил Кальдерон в телефонном интервью каналу Unitel.

Как пояснил командующий, правом выдачи таких ордеров обладает прокуратура, а не служащие или руководство полиции, которая исполняет такие приказы.