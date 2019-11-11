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РИА Новости

Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет

06:36 11.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон опроверг существование ордера на арест экс-президента Эво Моралеса и членов правительства.
Ранее Моралес заявил, что его пытаются арестовать на основании незаконного ордера. До этого о решении силовиков арестовать экс-президента сообщили министр здравоохранения и один из лидеров оппозиции.
"В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь", - заявил Кальдерон в телефонном интервью каналу Unitel.
Как пояснил командующий, правом выдачи таких ордеров обладает прокуратура, а не служащие или руководство полиции, которая исполняет такие приказы.
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
04:42РИА Новости
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
"Нет никакого ордера на задержание Эво Моралеса или министров его кабинета. Есть запрос генпрокурора... на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства", - добавил командующий. По этому дело ранее было арестовано руководство боливийского ЦИК.
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