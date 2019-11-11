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РИА Новости

США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих

06:27 11.11.2019 (обновлено: 06:49 11.11.2019)
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США серьезно обеспокоены атаками на протестующих в Ираке и призывают правительство страны прекратить насилие по отношению к демонстрантам, говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента США.
"США серьезно обеспокоены продолжающимися атаками на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничением доступа в интернет в Ираке... США присоединяются к миссии ООН по помощи в Ираке и призывают правительство страны прекратить насилие против протестующих, а также исполнить обещание президента Салеха провести избирательную реформу и досрочные выборы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на насилие и ограничение доступа в интернет, жители Ирака были услышаны. США призывают мировое сообщество присоединиться и "поддержать лучшее будущее для иракского народа", сообщили в Белом доме.
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
1 ноября, 21:47РИА Новости
Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты. В воскресенье в Независимой верховной комиссии по правам человека в Ираке заявили, что свыше трехсот человек погибли в ходе продолжающихся протестов, пятнадцать тысяч получили ранения.
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ИракООНСШАВ мире
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