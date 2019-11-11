США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих

"США серьезно обеспокоены продолжающимися атаками на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничением доступа в интернет в Ираке... США присоединяются к миссии ООН по помощи в Ираке и призывают правительство страны прекратить насилие против протестующих, а также исполнить обещание президента Салеха провести избирательную реформу и досрочные выборы", - говорится в сообщении.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты. В воскресенье в Независимой верховной комиссии по правам человека в Ираке заявили, что свыше трехсот человек погибли в ходе продолжающихся протестов, пятнадцать тысяч получили ранения.