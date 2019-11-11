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РИА Новости

"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае

06:26 11.11.2019
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© Фото : ТрансконтейнерПеревозки компанией "Трансконтейнер"
Перевозки компанией Трансконтейнер
© Фото : Трансконтейнер
Перевозки компанией "Трансконтейнер". Архивное фото
ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Ведущий российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два офиса в Китае, заявил РИА Новости гендиректор TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Егор Брагинец.
Сейчас у компании уже есть основной офис в Шанхае, филиал в Шэньчжэне и открытый в октябре новый филиал в Циндао в восточной провинции Шаньдун.
"Мы планируем продолжать развиваться во внутренних регионах Китая, и на следующий год планируем открытие офисов в Чунцине и в Сиане. В этих двух городах есть крупная грузовая база и расположено множество производств", - рассказал Брагинец.
По его словам, "это будут преимущественно железнодорожные перевозки, но часть грузов можно будет отправлять через порты Китая, и дальше на Дальний Восток".
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"Мы уже сейчас работаем с Чунцином и Сианем из офисов в Шанхае и Шэньчжэне, но считаем, что для качественной коммуникации с железнодорожной администрацией, и местной администрацией, и клиентами, лучше быть на месте, чтобы с ними общаться напрямую", - добавил бизнесмен.
Говоря о новом офисе компании в Циндао, собеседник агентства сообщил, что его функции будут аналогичными тем, которые выполняют филиалы в Шанхае и Шэньчжэне.
"Во-первых, продажа услуг "Трансконтейнера" и оказание клиентского сервиса тем клиентам, которые находятся непосредственно в провинции Шаньдун и в других северных провинциях. Также филиал будет исполнять заказы по перевозкам клиентов, которые имеют договоры с нашей материнской компанией", - сообщил Брагинец.
По его словам, филиал в Циндао также будет вести контроль за оборудованием контейнеров в собственности "Трансконтейнера": это их прием после выгрузки от грузополучателей, постановка в депо, ремонт, в случае необходимости, передислокация в те регионы, где эти контейнеры больше нужны.
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"Дело в том, что в настоящее время провинция Шаньдун больше потребляет грузов, чем передаёт на Россию. Пиломатериалов из России идёт больше в Шаньдун, чем продукции, которую провинция производит и которые отправляются в Россию или в страны Европы", - указал он.
Также офис в Циндао будет организовывать перевозки из Тяньцзиня, Даляня, порта Ляньюньган в порты Дальнего Востока.
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ТрансКонтейнерРоссияЦиндаоЭкономика
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