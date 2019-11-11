Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019

БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Президент Боливии Эво Моралес , тринадцать лет управлявший страной, подал в отставку, фактически оставив государство без руководства, в ожидании новых выборов.

Это решение он принял после доклада Организации американских государств, нашедшей нарушения при подсчёте голосов на выборах президента 20 октября. Именно эти итоги, когда Моралес победил в первом туре с отрывом от своего ближайшего противника Карлоса Месы более чем в 10 процентных пунктов, вызвали серьезные протесты и беспорядки в стране, которые не прекращаются и по сей день, а оппозиция заговорила о мошенничестве.

От новых выборов к отставке

Рано утром в воскресенье Моралес сделал неожиданное для многих объявление о созыве новых президентских выборов. Свое решение он мотивировал, в том числе, желанием прекратить насилие в стране, которое уже привело к жертвам.

В ответ оппозиция заявила, что проведения новых выборов недостаточно и потребовала отставки президента. К этому заявлению присоединились и ряд влиятельных социальных и трудовых объединений. Однако Моралес назвал такое требование - госпереворотом и заявил, что его конституционный мандат позволяет оставаться у власти до января 2020 года.

Постепенно, одно за одним стали появляться заявления высокопоставленных чиновников об отставке - ушел с поста глава палаты депутатов, брата которого взяли в заложники, министр горной промышленности, у которого сожгли дом и избили племянника.

Спустя пару часов уйти Моралеса в отставку попросили уже военные - главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал президента отказаться от мандата, чтобы восстановить мир в стране.

Появились даже сообщения о том, что Моралес может покинуть страну - его самолёт якобы запрашивал пролет в воздушном пространстве Аргентины, Бразилии, были слухи в соцсетях о возможности отлета экс-президента в Венесуэлу.

В 16.51 (23.51 мск) Эво Моралес заявил о своем уходе.

"Мы были у власти 13 лет, 9 месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах. Сегодня Боливия свободна, обладает суверенитетом и экономической силой", - отметил уже экс-президент.

Он выразил надежду, что его уход поможет уже в воскресенье вечером остановить насилие в стране и беспорядки.

Однако его надежды не сбылись.

Беспорядки на улицах и во власти

В течение нескольких часов после выступления Моралеса появились сообщения о грабежах на одном из предприятий, были сожжены 15 автобусов в столице страны, пострадали дома самого экс-президента и главы его администрации.

Но ещё большие волнения происходили в политических кругах. Буквально в течение полутора часов в отставку подали все те, кто потенциально мог управлять страной до проведения новых выборов - вице-президент, глава Сената, первый вице-спикер Сената. В итоге бразды правления временно переходят к оппозиционному второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. Она уже заявила, что в понедельник прилетит в Ла-Пас, чтобы официально взять на себя ответственность за власть в стране.

Между тем пока остаётся неясной судьба самого Моралеса. Один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо заявил, что в настоящее время военные и полиция разыскивают бывшего президента страны, якобы выдан ордер на его арест.

Сам Моралес заявил, что не планирует покидать территорию страны.

"Мне незачем бежать... я ничего не украл", - сказал он.

При этом Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест. "Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу на территории посольства страны в столице Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.