Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом

БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Бразилия не считает, что в Боливии произошел государственный переворот, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
В воскресенье президент Боливии Эво Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил о своей отставке. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"В Боливии не было никакого госпереворота. Попытка мошенничества на выборах привела к потери легитимности Эво Моралеса, который принял правильное решение, подав в отставку", - написал Араужу в Twitter.
Não há nenhum golpe na Bolívia. A tentativa de fraude eleitoral maciça deslegitimou Evo Morales, que teve a atitude correta de renunciar diante do clamor popular. Brasil apoiará transição democrática e constitucional. Narrativa de golpe só serve para incitar violência.— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 11 ноября 2019 г.
Министр добавил, что Бразилия выступает за демократический и конституционный переход власти.