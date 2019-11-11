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РИА Новости

Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом

05:31 11.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
БРАЗИЛИА, 11 ноя - РИА Новости. Бразилия не считает, что в Боливии произошел государственный переворот, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
В воскресенье президент Боливии Эво Моралес на фоне эскалации насилия в стране заявил о своей отставке. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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"В Боливии не было никакого госпереворота. Попытка мошенничества на выборах привела к потери легитимности Эво Моралеса, который принял правильное решение, подав в отставку", - написал Араужу в Twitter.
Министр добавил, что Бразилия выступает за демократический и конституционный переход власти.
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