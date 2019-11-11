Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Спецназ российского Спецназ российского Восточного военного округ а прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН , сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Активная фаза учений пройдет во второй половине ноября в Китае . Участники освободят "заложников" в административных зданиях, автобусах и пассажирских самолетах, захваченных "террористами". Также пройдут совместные тренировки по поиску и уничтожению "взрывных устройств", десантирование с вертолетов и боевые стрельбы из стрелкового оружия.

"Группа военнослужащих ВВО, в том числе соединения специального назначения, прибыла в Китайскую народную республику для подготовки к участию в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН и их диалоговых партнеров. Представители ВВО уже приступили к тренировкам для отработки предстоящих действий в составе международной антитеррористической группировки", - говорится в сообщении.

Российский спецназ, например, выполняет рейды в городских условиях. Военнослужащие передвигаются по улицам и внутри зданий, в том числе в условиях "применения" условными боевиками химических отравляющих веществ.

В учениях также задействуют офицеров российского ВВО для работы на многонациональных пунктах управления.