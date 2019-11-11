Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ушедшему с поста президента Боливии Эво Моралесу работу телеведущим на RT.
"Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. (Бывший президент Эквадора Рафаэль) Корреа уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит", — написала Симоньян в Telegram.
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия ушло в отставку.