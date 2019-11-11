Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T05:07Z
https://ria.ru/20191111/1560787178.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT

05:07 11.11.2019
1019
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ушедшему с поста президента Боливии Эво Моралесу работу телеведущим на RT.
"Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. (Бывший президент Эквадора Рафаэль) Корреа уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит", — написала Симоньян в Telegram.
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
03:26РИА Новости
Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия ушло в отставку.
3990128
Обсудить 1
Смена власти в Боливиителеканал RTРоссия сегодняЭво МоралесМаргарита СимоньянБоливияВ мире
Рекомендуем
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Оппозиционный лидер подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса
Города России. Калининград
В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Военнослужащие армии Украины
На Украине заявили о готовности "самостоятельно защититься от России"
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв
Экс-президент Боливии Эво Моралес
В столице Боливии продолжаются беспорядки после отставки руководства страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
05:07Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Лента новостейМолния