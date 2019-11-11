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РИА Новости

В ООН призвали стороны конфликта в Боливии снизить уровень напряженности

04:55 11.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба
© REUTERS / Danilo Balderrama
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба. Архивное фото
ООН, 11 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Боливии снизить напряженность, воздержаться от насилия и соблюдать фундаментальные права человека, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
По его словам, Гутерреш весьма обеспокоен ситуацией в Боливии и принимает во внимание последние события, включая отставку президента Эво Моралеса.
"Генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявлять максимальную сдержанность. Он призывает всех участников (событий) соблюдать международное право, в особенности основные права человека", - сказал Дюжаррик.
Генеральный секретарь также призывает всех участников взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы, добавил Дюжаррик.
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Смена власти в БоливииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЭво МоралесБоливияООНВ мире
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