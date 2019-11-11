В ООН призвали стороны конфликта в Боливии снизить уровень напряженности

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Боливии снизить напряженность, воздержаться от насилия и соблюдать фундаментальные права человека, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерреш весьма обеспокоен ситуацией в Боливии и принимает во внимание последние события, включая отставку президента Эво Моралеса

"Генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявлять максимальную сдержанность. Он призывает всех участников (событий) соблюдать международное право, в особенности основные права человека", - сказал Дюжаррик.

Генеральный секретарь также призывает всех участников взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы, добавил Дюжаррик.