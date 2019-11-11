Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США . Об этом "Известиям" рассказал замглавы МИД Сергей Рябков

По словам дипломата, в ведомстве не уверены, что американская сторона действительно намерена покинуть соглашение. Однако МИД выразил готовность рассмотреть разные сценарии ответных действий, если США все же совершат демарш.

"Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Договор по открытому небу играет важную роль для всех сторон, поскольку стабилизирует многие современные процессы.

Ранее председатель комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из договора не сделано.