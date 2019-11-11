Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать

Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший президент Боливии Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать.

"Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", — написал Моралес в Twitter.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 ноября 2019 г.

Ранее министр здравоохранения Габриэла Монтаньо сообщила, что полиция Боливии намерена задержать Моралеса. Позже об этом же сообщил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.

Вместе с тем, командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон опроверг информацию о существовании ордера на арест Моралеса и членов правительства. По его словам, правом выдачи таких ордеров обладает прокуратура, а не служащие или руководство полиции, которая исполняет такие приказы.

"Есть запрос генпрокурора... на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства", — уточнил командующий. По этому дело ранее было арестовано руководство боливийского ЦИК.

Смена власти в Боливии

После президентских выборов, 20 октября, в Боливии вспыхнули беспорядки, продолжающиеся по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские. Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в стране.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов. По данным Высшего избирательного суда, Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы в первом туре барьер и был избран на четвертый срок. Его основной соперник Карлос Меса эти итоги не признал.

В воскресенье на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе с поста. После отставки Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсиа Линеры и спикеров обеих палат парламента вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и заявила, что проведет новые президентские выборы.

Выступая в последнем обращении, Моралес заявил, что бежать из страны не собирается. Мексика предложила ему убежище на территории посольства в Ла-Пасе. По словам главы МИД страны Марсело Эбрарда, там уже находятся двадцать боливийских чиновников и депутатов.