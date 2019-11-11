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РИА Новости

Названы самые "пьющие" страны мира

04:34 11.11.2019 (обновлено: 06:12 11.11.2019)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Россия также попала в список десяти "самых пьющих стран" и расположилась на седьмом месте с показателем 11,1 литра. Однако в представленном графике прослеживается, что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 года, когда Россия опережала другие страны по этому параметру.
Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку "лидеров" замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра) и десятое — Польше (10,6 литра).
Употребление алкоголя
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Самыми "непьющими" в организации признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).
Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.
Пиво
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ПольшаПортугалияФранцияГерманияИрландияЛатвияЧехияАвстрияРоссияВенгрияЛитваЛюксембург (государство)В мире
Популярные комментарии
Наверное потребление самогона не считают, поэтому мы на 7 месте, а если посчитать самогон мы войдем в лидеры.
11 ноября, 07:25
Иван Калашников
000000
"Организации экономического развития и сотрудничества" - это вообще что и с чем? По каким параметрам и как проводились исследования. Весь мусор собрали с ентырнета. Ждем мнение Ассоциации трактористов колхоза Большая сопля.
11 ноября, 07:10
Армен Григорян
9300518
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