Защита осужденного за растрату экс-ректора ДВФУ Иванца обжалует приговор

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Защита осужденного за растрату Защита осужденного за растрату экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца планирует обжаловать приговор, сообщил журналистам его адвокат Алексей Залесов.

"Иванец ни одно из описанных действий не совершал. Приговор будет обжалован", - сказал он.

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате. Также Иванца лишили звания полковника.

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ, "Присвоение или растрата"). Вместе с ним по уголовному делу проходили еще пять человек, они получили реальные и условные сроки.

Как сообщал СК РФ, в 2011 году университет и ООО "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года, по данным следствия, Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести свыше 20 миллионов рублей на счет исполнителя.