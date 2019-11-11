Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T04:05Z
https://ria.ru/20191111/1560786908.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/34/1560133458_0:0:2787:1567_1036x0_80_0_0_bc8c1a28575199b04c60e5d7553e5b97.jpg
РИА Новости

Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв

04:05 11.11.2019
508
© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Неизвестные с динамитом напали на посольство Венесуэлы в Ла-Пасе, произошел взрыв, никто не пострадал, сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.
"С динамитом, укрытые щитами люди в капюшонах напали на посольство Венесуэлы в Боливии. С нами всё хорошо, мы в безопасности, но нас всех хотят убить. Помогите нам осудить это варварство", - заявила Гонсалес, которую цитирует Боливийское агентство информации.
Нападение произошло на фоне распространения в соцсетях призывов к гражданам Венесуэлы, получившим убежище в Боливии, отнять здание посольства у венесуэльских властей.
Беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников наблюдаются в Ла-Пасе после ухода всего руководства Боливии в отставку. Разграблены дома экс-президента Эво Моралеса и главы его администрации, сожжены десятки автомобилей, сообщается о поджоге и разграблении одного из промышленных предприятий.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
01:20РИА Новости
Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом
0102145
Обсудить 2
Смена власти в БоливииЭво МоралесВенесуэлаБоливияВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Боливии Эво Моралес
В столице Боливии продолжаются беспорядки после отставки руководства страны
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Оппозиционный лидер подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии проведут новые выборы президента
Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны
Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе,
Глава ЦИК Боливии и ее заместитель арестованы из-за нарушений на выборах
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva
Люди собираются на улицах боливийских городов после отставки Моралеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
05:07Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Лента новостейМолния