Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв

Нападение произошло на фоне распространения в соцсетях призывов к гражданам Венесуэлы, получившим убежище в Боливии, отнять здание посольства у венесуэльских властей.

Беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников наблюдаются в Ла-Пасе после ухода всего руководства Боливии в отставку. Разграблены дома экс-президента Эво Моралеса и главы его администрации, сожжены десятки автомобилей, сообщается о поджоге и разграблении одного из промышленных предприятий.